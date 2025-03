Soutenu par De Gaulle, Franco voulait exploser la première bombe atomique au Sahara occidental

Dans les années vingt du siècle dernier, et après la bataille d'Anoual, la France avait apporté son aide militaire à l’Espagne pour consolider son occupation du Rif. Quatre décennies plus tard, le général De Gaulle avait accordé une aide technique et scientifique à Franco pour réaliser le projet de bombe atomique espagnole. L’explosion était prévue au Sahara occidental.