Le caftan marocain brille à la Fashion Week du Turkménistan

Le caftan marocain a une fois de plus conquis la scène internationale, cette fois-ci à la Fashion Week d’Achgabat, où il a été mis à l’honneur grâce à la créatrice Hind Berrada. Invitée d’honneur de cet événement prestigieux, elle a sublimé le patrimoine marocain en dévoilant des créations mêlant tradition et modernité, sous l’égide de l’Association Route de la Soie et d’Al Andalus, en partenariat avec l’Association des entrepreneurs turkmènes.

Tissus somptueux, broderies raffinées et coupes élégantes : chaque pièce a témoigné du savoir-faire exceptionnel des artisans marocains, captivant le public turkmène par sa richesse et son raffinement. Plus qu’un simple vêtement, le caftan s’est affirmé comme un symbole d’identité et de prestige, porté par des siècles d’histoire et de transmission artisanale.

Originaire de Fès, berceau du caftan, Hind Berrada s’est imposée comme une ambassadrice passionnée de cette tenue emblématique. Après une carrière dans les technologies de l’information, elle a choisi de se consacrer à son art à travers sa marque Regalia, qui a déjà séduit des podiums prestigieux du Canada, du Japon, d’Arabie Saoudite et de Paris.

Cette mise en lumière à Achgabat confirme l’essor du caftan marocain sur la scène internationale et son rôle de pont culturel entre traditions et haute couture contemporaine.