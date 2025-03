Sahara : Un think-tank US appelle Trump à cesser de financer la MINURSO

Le fonctionnement de la MINURSO sera-t-il affecté par les coupes budgétaires décidées par le président Donald Trump ? Un think tank américain, proche des Républicains, appelle ouvertement le président à réduire l'engagement financier des États-Unis dans les opérations de maintien de la paix des Nations unies dont il juge l'action ayant «échouée». «Trump et l'ONU pourraient économiser des milliards en mettant fin à ces opérations», affirme l'American Enterprise Institute (AEI).

«Prenons l'exemple du Sahara occidental, un territoire peu peuplé sur la côte nord-ouest de l'Afrique. Le Conseil de sécurité de l'ONU a créé la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental en 1991. Son objectif était simple : organiser un référendum. Après trente-quatre ans et des milliards de dollars dépensés, la MINURSO n'a même pas procédé à un recensement. Elle avance des excuses, certaines valables, d'autres non, mais le temps passe.» Rapport AEI

En effet, l'ancien secrétaire général de l'ONU, le Ghanéen Kofi Annan, avait mis fin au mandat de la Commission d'identification des électeurs éligibles au scrutin référendaire, en janvier 2000. Entre 1993 et décembre 1999, la Commission n'avait pu identifier que 2 130 candidats habilités à voter sur une liste de 51 220 requérants au Sahara occidental.

«L’ONU perpétue le problème»

L'argument avancé par l'American Enterprise Institute avait déjà été soutenu par John Bolton, ancien conseiller à la sécurité du président Donald Trump, lors de son premier mandat à la Maison Blanche. En décembre 2018, il avait exigé de la MINURSO de rendre des comptes aux États-Unis.

Contrairement aux motivations de Bolton, connu pour son soutien au Polisario, l'AEI explique que le financement de la mission onusienne au Sahara va à l'encontre de la décision «des États-Unis de reconnaître que le Sahara occidental fait partie du Maroc», un décret signé par Trump le 10 décembre 2020. «Dans ce contexte, continuer de subventionner la MINURSO constitue une trahison pour un signataire des accords d'Abraham».

En totale adhésion avec la position marocaine, le centre de recherche américain affirme que «les Sahraouis eux-mêmes souhaitent rejoindre le Maroc. C'est pourquoi le Front Polisario marxiste, soutenu par l'Algérie et prétendant représenter les Sahraouis, empêche les réfugiés des camps qu'il contrôle dans la province algérienne de Tindouf, de se rendre au Maroc avec leurs familles». Et de conclure que «en finançant ces camps (de Tindouf) et en renforçant la légitimité du Polisario, l'ONU ne fait que perpétuer le problème» du Sahara.

Le Conseil de sécurité examinera ce dossier dans les semaines à venir, offrant à l'administration Trump l'occasion de se prononcer officiellement sur le sujet. En attendant, des médias du Polisario parient sur un «revirement» de Trump.