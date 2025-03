Tabsil Taws : La passion marocaine pour la vaisselle Imari japonaise

La porcelaine Taws est le joyau de chaque foyer marocain, un élément essentiel des cuisines et des tables familiales. Lors du Ramadan, ces assiettes, plats et bols magnifiquement décorés de bleu, rouge, blanc et or, arborant le motif emblématique du paon—appelé «Taws»—sont au centre des repas marocains.

Au Maroc, cet ensemble de porcelaine a intégré les rituels culinaires, les célébrations et la décoration intérieure. Ancrée profondément dans la culture marocaine, la porcelaine Taws trouve ses origines dans l'histoire des échanges commerciaux entre l'Europe, le Maroc et l'Extrême-Orient.

Bien avant que le Taws n'adopte son style moderne, la porcelaine de l'Extrême-Orient était déjà prisée dans le monde. La porcelaine chinoise, en particulier, jouissait d'une grande popularité dans le monde musulman depuis l'époque abbasside. Elle était particulièrement convoitée par les souverains et les riches. Au Maroc, à l'époque du célèbre voyageur Ibn Battuta, la porcelaine chinoise était déjà connue, comme il l'a noté lors de son périple en Chine au XIVe siècle.

Cependant, la véritable fascination pour la porcelaine chinoise était plus marquée chez les Ottomans, qui constituaient d'importantes collections. Ils privilégiaient la vaisselle chinoise bleue et blanche, influencés par les interdictions islamiques de consommer dans des récipients en métaux précieux.

Un banquet au palais Badi’ servi sur de la vaisselle d'Extrême-Orient

En retraçant la tradition marocaine de la possession de Taws, ou de vaisselle Imari, les chercheurs Nadia Erzini et Stephen Vernoit, dans leur étude «Imari Porcelain in Morocco» publiée dans Muqarnas: An Annual on the Visual Culture of the Islamic World XXVI (161-179), suggèrent que l'influence ottomane aurait pu inciter les Marocains à acquérir leur première porcelaine d'Extrême-Orient.

Selon eux, le pèlerinage du Hajj offrait aux fonctionnaires et commerçants marocains l'occasion de s'immerger dans la culture ottomane. Les échanges diplomatiques entre le Maroc et les Ottomans ont également contribué, avec les dynasties saadienne (1510–1656) et alaouite engagées dans le commerce avec la cour ottomane, échangeant des biens, y compris de la porcelaine.

Ce contexte explique le récit de l'ambassadeur marocain Abu-l-Hasan al-Tamgruti, qui a dirigé une ambassade auprès du sultan ottoman Murad III. Lors d'un banquet au palais Badi’ de la dynastie saadienne à Marrakech, il a décrit une réception royale où la nourriture était servie sur «... des plats dorés de Malaga et de Valence, et sur d'admirables plats de Turquie et d'Inde [probablement d'Extrême-Orient]...», comme cité par Erzini et Vernoit.

Ils avancent qu'al-Tamgruti a probablement dîné sur de la porcelaine d'Extrême-Orient, qui commençait à remplacer la faïence espagnole et même la poterie d'Iznik au Maroc.

La position géographique du Maroc a par ailleurs facilité le commerce maritime européen, initié au XVIe siècle, introduisant la porcelaine chinoise, notamment via les marchands portugais. Aux XVe et XVIe siècles, le Portugal occupait la plupart des ports marocains, permettant à la porcelaine chinoise ou d'Extrême-Orient d'accéder au Maroc par ces routes.

Les fouilles archéologiques soutiennent cette thèse. Des excavations à Ksar Sghir, un port sous contrôle portugais entre 1458 et 1550, ont révélé de la porcelaine chinoise parmi les niveaux supérieurs des débris d'occupation portugaise, datant de la première moitié du XVIe siècle, selon Erzini et Vernoit.

La vaisselle Imari japonaise et le commerce européen

Au-delà de l'influence turque et du commerce portugais avec la Chine et le Japon, qui ont pu introduire la porcelaine d'Extrême-Orient dans les cours marocaines, le Taws connu aujourd'hui n'est pas d'origine chinoise mais japonaise. Connue sous le nom de vaisselle Imari - du nom du port d'Imari d'où elle était exportée - ce style fait référence à la vaisselle Arita aux couleurs vives, un type de porcelaine d'exportation japonaise produite dans l'ancienne province de Hizen, au nord-ouest de Kyūshū.

La porcelaine Imari, la première forme de Taws, est arrivée pour la première fois au Maroc au début du XVIIIe siècle, coïncidant avec l'expansion du commerce et des relations diplomatiques du pays avec l'Europe, notamment l'Angleterre et les Pays-Bas. Erzini et Vernoit expliquent qu'au XVIIe siècle, les consuls néerlandais et anglais stationnés au Maroc—particulièrement à Tétouan et Salé—ont facilité le commerce.

Tétouan à la fin du XIXe siècle. / Ph. Nadia Erzini et Stephen Vernoit

Au XVIIe siècle, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales commerçait activement la porcelaine d'Extrême-Orient dans diverses régions, y compris le Maroc, car les Néerlandais étaient les seuls commerçants européens autorisés au Japon, où l'Imari était d'abord produit.

Les archives néerlandaises font référence à la demande marocaine de porcelaine d'Extrême-Orient par des marchands d'Amsterdam impliqués dans le commerce levantin. En 1788, des documents montrent que 640 «bols à punch» chinois Imari ont été expédiés au Maroc, nécessitant des designs «magnifiquement peints comme des turbans et riches en or».

Les Anglais étaient également impliqués. En raison des conflits continus avec l'Espagne, les Anglais cherchaient un port pour réparer et approvisionner leurs navires. En 1656, le commandant Robert Blake a conclu un accord avec le gouverneur de Tétouan, Abd al-Karim Naqsis, permettant aux navires anglais d'utiliser le port. Les relations anglo-marocaines se sont intensifiées en 1662 lorsque Charles II a acquis Tanger dans le cadre de la dot de la princesse Catherine de Bragance. Bien que l'Angleterre se soit retirée de Tanger en 1684, l'établissement d'une base britannique permanente à Gibraltar en 1704 a eu un impact significatif sur le commerce aux XVIIIe et XIXe siècles.

Une passion marocaine pour la vaisselle Imari

Au XVIIIe siècle, la demande pour la vaisselle de Chine, ou porcelaine Imari (car la Chine a ensuite repris la production de cette variété au Japon), s'était répandue au Maroc. Les sources indiquent qu'en 1721, une mission diplomatique britannique auprès du sultan Ismaïl a présenté un cadeau comprenant un lustre, du tissu, du sucre et une boîte de vaisselle de Chine.

En 1727, une grande boîte de porcelaine a été offerte au gouverneur de Tétouan, tandis qu'une autre boîte de vaisselle de Chine et une boîte de pots en porcelaine remplis de douceurs ont été présentées au sultan, ont noté Erzini et Vernoit.

Des pièces Imari de cette période ont survécu dans des collections privées. Selon Erzini et Vernoit, les premières et les plus fines pièces Imari japonaises restantes au Maroc sont de grands plats ou assiettes datant du début du XVIIIe siècle.

«Un grand plat conservé dans une collection privée à Tétouan d'un diamètre de 53,5 centimètres a un rebord incliné et une décoration divisée en trois panneaux en forme. Un plat presque identique, avec le même diamètre, se trouve dans la collection de la reine Elizabeth II, et un autre est dans la collection Freda et Ralph Lupin», ont-ils rapporté.

Grands plats d'Imari japonais du début du XVIIIe siècle, Tétouan, collection privée. / Ph. Nadia Erzini & Stephen Vernoit

Un autre grand plat Imari du XVIIIe siècle à Tétouan, présentant un design rare d'un vase sur une table avec une nappe rouge entourée de quatre cartouches avec des lions, se distingue également. Les chercheurs expliquent que cette porcelaine aurait pu être transbordée à Londres, compte tenu de la proximité entre Tétouan et Gibraltar sous contrôle britannique.

Les Marocains préféraient la vaisselle Imari avec des motifs à grande échelle et des surfaces richement décorées soulignées d'or, symbolisant la richesse et le statut. Au fil du temps, la palette Imari à trois couleurs de bleu, rouge et or est devenue plus vive et raffinée. Au début du XVIIIe siècle, un lavis rose dérivé de l'or colloïdal a été introduit, ainsi que des couleurs supplémentaires telles que le jaune, le vert, l'aubergine et le noir.

La porcelaine Imari servait à la fois des fins fonctionnelles et décoratives au Maroc. Les grands plats étaient utilisés pour les repas communs, tandis que les bols et les pots avec couvercles stockaient des denrées alimentaires marocaines essentielles telles que l'huile, le miel, les conserves, le beurre clarifié (smen) et la viande séchée conservée dans la graisse (khlii).

Connu sous le nom de Taws depuis le XIXe siècle

Le mot Taws, selon la recherche, n'est pas une nouvelle appellation pour la vaisselle Imari. Au Maroc, la vaisselle Imari était communément appelée Taws (également orthographié tawus), un terme lié au paon, qui en fait se réfère au phénix souvent représenté sur ces céramiques.

Le mot Taws apparaît dans les archives marocaines du XIXe siècle. Les documents de la famille Erzini, qui importait des marchandises de Gibraltar vers l'intérieur du Maroc, notamment Tétouan, et les archives Corcos, une famille juive éminente d'Essaouira, détaillent l'importation de porcelaine par les ports de Tétouan et d'Essaouira, qui était ensuite transportée vers l'intérieur à Fès et Marrakech. Des références à la vaisselle Imari apparaissent dans des lettres, des transactions commerciales, des documents financiers et des documents d'héritage.

Une mention notable de Taws vient de Teodoro de Cuevas, un diplomate espagnol, historien et résident de longue date du nord du Maroc. En 1884, il a noté que ces vaisselles étaient chères et faisaient face à la concurrence de la porcelaine française plus abordable, selon les chercheurs.

Qui dit Taws, dit thé

Au Maroc, le Taws était très recherché par le sultan, la famille royale et les hauts fonctionnaires. Par exemple, les archives de la famille Erzini de 1855–56 mentionnent des dizaines de tasses à thé d'Extrême-Orient, y compris un ensemble acheté pour un ministre. En 1864, Mohamed El Mokhtar Al Jamai—plus tard Grand Vizir—a demandé six tasses Taws exceptionnellement fines à Abraham Corcos à Essaouira. Les articles importés comprenaient des ensembles de tasses, d'assiettes, de bols et de pots avec couvercles.

Ce qui est intrigant dans l'histoire du Taws au Maroc, c'est son lien inattendu avec le commerce du thé du pays. En fait, la demande croissante de thé au XIXe siècle a également conduit à l'importation accrue de porcelaine Imari au Maroc. L'explication est que les navires venus d'Extrême-Orient transportaient souvent des caisses de porcelaine sous les caisses de thé, car la porcelaine était inodore et aidait à protéger le thé des dommages causés par l'eau.

La vaisselle Imari de Chine, ainsi que ses imitations, a continué à avoir un statut important parmi les Marocains. Au vingtième siècle, des armoires à vitrine sont devenues des présentoirs pour la précieuse vaisselle Taws. Ces pièces de porcelaine sont également restées un incontournable pour les tables marocaines, surtout lors d'occasions spéciales comme les mariages.

Aujourd'hui, l'Imari imité est produit en masse à la fois en Chine et au Maroc, souvent avec un motif de paon et même le mot taws inscrit au dos des assiettes.