Espagne : Nouvelles nominations aux ambassades de Rabat et Alger

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a nommé deux nouveaux “numéros deux” pour les ambassades d’Espagne au Maroc et en Algérie, rapporte La Razon. Álvaro Ortega, actuellement en poste à Alger, et Pedro Jiménez Nácher, coordinateur de la Représentation Permanente d’Espagne auprès de l’Union européenne (REPER), rejoindront respectivement Rabat et Alger à partir du mois d’août.

Les nominations, qui doivent être officialisées en avril, concernent des postes dits “de libre disposition”, directement attribués par le ministre. Ces affectations, sollicitées par les intéressés, ont été plutôt bien accueillies par la diplomatie espagnole, marquée ces dernières années par des tensions avec la ligne adoptée par le ministère.

Pedro Jiménez Nácher, à trois ans de la retraite, a déjà été ambassadeur en Lettonie entre 2014 et 2018. Quant à Álvaro Ortega, de la même promotion qu’Albares, il a déjà exercé à Rabat et était précédemment directeur général adjoint des affaires politiques, un poste clé au sein du ministère. Son père a également été ambassadeur au Maroc et sous-secrétaire des Affaires étrangères.

Ce remaniement diplomatique dans les deux principales capitales maghrébines intervient dans un contexte régional hautement sensible. Les tensions entre Alger et Rabat se sont accentuées ces derniers mois, avec une montée en puissance de la course à l’armement entre les deux pays voisins.

La décision du gouvernement de Pedro Sánchez, en 2022, de soutenir le plan marocain d’autonomie pour le Sahara Occidental avait provoqué une crise avec Alger, traditionnel soutien du Front Polisario. Toutefois, ces dernières semaines, des échanges diplomatiques de haut niveau semblent marquer un début de détente entre l’Espagne et l’Algérie.