Belgique : Le centre culturel flamand marocain Darna met la clé sous la porte

En service depuis 2017 pour succéder à Daarkom, le centre culturel flamand-marocain Darna a fermé à sa propre demande, considérant que l’organisation à but non lucratif gestionnaire «ne fonctionnait pas comme elle le devrait» et que «les objectifs n’étaient pas pleinement atteints». Jeudi, la ministre flamande de la Culture, Caroline Gennez (Vooruit), a confirmé devant la commission de la Culture du Parlement flamand que la continuité de la structure était incertaine.

L’année dernière, le conseil d’administration de Darna a lui-même «procédé à sa propre évaluation», pour s’adresser ensuite aux ministres de tutelle, rapporte Bruzz. Alors mis en place pour remplacer la première Maison flamande-marocaine sur le Wolvengracht, le centre bénéficiait d’un mémorandum entre les gouvernements flamand et marocain, mais également des subventions des deux parties.

En vertu de cet accord, l’association en charge de gérer les activités et le fonctionnement de l’espace avait vocation à «faire le pont entre la Flandre et le Maroc à travers des événements culturels», dont des rencontres autour du cinéma, de la musique, outre un festival annuel. Faute d’efficacité en proportion avec les moyens alloués, la ministre Gennez et son homologue marocain ont «décidé de débrancher Darna», cette dernière ayant estimé ne pas fonctionner comme elle le devrait. «Les objectifs n’étaient pas pleinement atteints», a souligné la ministre en commission.

Dans ce sens, Caroline Gennez a évoqué la possibilité de réexaminer le mémorandum avec le Maroc, afin de pérenniser la coopération culturelle de part et d’autre. En attendant, les locaux de Darna sont vidés. L’organisation à but non lucratif envisage sa dissolution.