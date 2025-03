Dans «The Classroom», Hicham Benohoud capture la condition des élèves marocains

Parue en français sous le nom «La salle de classe», la collection du photographe Hicham Benohoud consacrée aux élèves du Maroc sorts chez Loose Joints, sous le nom de «The Classroom». Le natif de Marrakech, qui explore les notions de contrôle et de discipline au sein du tissu social de son pays, le fait ici à travers des images de classe mises en scène, créées entre 1994 et 2002.

«Frustré par le système éducatif rigide du Maroc des années 1990, le professeur d'art Hicham Benohoud a utilisé la photographie comme outil pédagogique, créant une chambre noire improvisée dans sa classe pour favoriser l'apprentissage collaboratif et pratique, encourageant les étudiants à s'engager dans la créativité et l'identité», souligne l'éditeur.

The Classroom, Hicham Benohoud

Le travail de Benohoud est en effet ancré dans ses expériences en tant que professeur d'art. Ses élèves, souvent issus de milieux défavorisés, sont confrontés aux contraintes de leurs conditions socio-économiques, ce qu'il met en évidence à travers l'image. Enseignant, il a ainsi installé un studio de fortune, dans lequel il a photographié ses élèves. Une manière pour lui de critiquer la capacité du système éducatif à offrir une véritable liberté aux jeunes.

Les images créées avec ses élèves illustrent ainsi tensions, jeux et d'aliénation. En juxtaposant la monotonie de la salle de classe à une exploration visuelle de la liberté et du contrôle, cette collection se veut «une critique ludique et existentielle de l'identité postcoloniale, où les gestes créatifs enfantins se fondent dans une esthétique plus ambiguë qui évoque l'oppression, la violence et l'isolement».

The Classroom, Hicham Benohoud

Cette publication de Loose Joints s'inspire des archives originales de négatifs de l'artiste, connu pour son approche mêlant performance, dimensions politique et pédagogique, tout en mettant le corps au centre de ces questionnements.

«Pour que la société avance, il est nécessaire qu'elle permette à ses citoyens cette liberté d'expression sans aucun jugement de valeur», a déclaré Hicham Benohoud au British Journal of Photography.

Les œuvres de Benohoud, telles que The Hole, s'inscrivent dans cette exploration de l'enfermement sociétal, avec des éléments visuels surréalistes, telle une métaphore puissante des questions sociétales plus larges, comme l'inégalité et les disparités.