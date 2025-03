Italie : Un ressortissant marocain arrêté pour des faits de terrorisme

Un ressortissant d'origine marocaine et résidant à Brescia (Italie), a été arrêté par la police. L'homme de 46 ans et dans le viseur de la justice, qui le soupçonne de s'être entraîné pour des activités liées au terrorisme international. L'arrestation, annoncée par la police dans un communiqué, jeudi, a fait suite à une ordonnance émise par le parquet de Pérouse.

Le mis en cause faisait l'objet d'une enquête coordonnée entre le Centre opérationnel pour la sécurité cybernétique (COSC) de Pérouse, la section antiterroriste de Brescia et le Service central de la police postale et des communications. Les investigations ont débuté en novembre 2023, révélant l'implication du suspect dans des groupes de messagerie liés à Daech, accessibles uniquement sur invitation.

Les perquisitions ont permis de découvrir des notes manuscrites faisant l'éloge du jihad. L'analyse sur téléphone a par ailleurs établi les échanges et le stockage de matériel de propagande jihadiste.

Sur Internet, le mis en cause aurait cherché à s'informer sur la fabrication d'armes artisanales.