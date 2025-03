Sahara : Des diplomates et des militaires français à Laayoune

Une délégation de l'ambassade de France à Rabat, composée de diplomates et de militaires, s'est rendue ce jeudi 20 mars à Laâyoune. Au siège de la MINURSO, les représentants français ont rencontré des hauts responsables de la mission onusienne pour discuter des derniers développements sur le terrain entre les Forces armées royales (FAR) et le Polisario. Ils ont également abordé les obstacles potentiels auxquels la MINURSO est confrontée dans l'accomplissement de sa mission.

Cette visite intervient alors que Paris s'apprête à prendre la présidence tournante du Conseil de sécurité en avril prochain. La question du Sahara occidental devrait figurer à l'ordre du jour de l'instance exécutive de l'ONU, avec deux briefings prévus : l'un par le Russe Alexander Ivanko, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental et chef de la MINURSO, et l'autre par le commandant des casques bleus dans la région, le général Fakhrul Ahsan du Bangladesh.