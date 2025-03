Conseil municipal Imouzzer Kandar : Mustafa Lakhsam jette l’éponge

Mustafa Lakhsam, président de la municipalité d'Imouzzer Kandar, a annoncé sa démission prochaine, dénonçant un «blocage» qui freine les projets de développement de la ville. Selon lui, les autorités locales semblent s'opposer à sa personne, mais en réalité, c'est la ville elle-même qui est pénalisée.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux mercredi dernier, Lakhsam, né à Hanau en Allemagne, a déclaré : «Je suis venu à ce poste pour travailler et développer, et non pour mettre la ville dans une situation difficile. Mon objectif était de contribuer à son développement, mais les autorités vont à l'encontre de la volonté des citoyens. Elles pensent me combattre, mais c'est en fait l'inverse.»

Il a précisé qu'il présentera officiellement sa démission le 1er octobre, une fois les projets en cours achevés et les affaires judiciaires réglées. «Je veux quitter mon poste l'esprit tranquille, sans accusations ni problèmes», a-t-il affirmé.

Ancien boxeur, Lakhsam a souligné que certains projets ont été retardés, comme le lancement de l'entreprise de collecte des déchets prévu pour le 10 avril, après deux ans de retard, ainsi que l'ouverture d'un marché modèle.

Il a également évoqué la réhabilitation d'un nouvel hôpital, la création de terrains de sport près des quartiers résidentiels et l'ouverture d'une piscine couverte. Lakhsam a exprimé son souhait de développer le parc Ain Sultan en aménageant les espaces environnants avec des installations et des aires de jeux pour enfants.

En outre, il envisage de créer un espace dédié aux événements équestres traditionnels et prévoit d'acquérir le foncier nécessaire. Il a confirmé qu'une fois ces projets terminés, il quittera son poste, précisant que sa décision est motivée par son amour pour la ville et non par faiblesse. «Je suis désolé de ne pas avoir atteint tous les objectifs que je m'étais fixés», a-t-il conclu.

Par ailleurs, le juge d'instruction de la Cour d'appel de Fès a convoqué des témoins dans le cadre d'une plainte contre Lakhsam pour détournement et appropriation illicite de fonds publics, accusations qu'il réfute catégoriquement.

Une audience est prévue le 25 mars pour approfondir l'enquête et déterminer les responsabilités dans cette affaire.