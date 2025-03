Akdital affiche une croissance record en 2024 (+55% de CA)

Le groupe Akdital a réalisé en 2024 une performance financière et opérationnelle exceptionnelle, marquée par une forte expansion et une rentabilité en hausse. Avec 12 nouvelles ouvertures, le groupe compte désormais 33 établissements et 3 706 lits, renforçant ainsi son maillage territorial à travers le Maroc.

Son chiffre d’affaires atteint 2,95 milliards de dirhams, en hausse de 55 % par rapport à 2023, porté par la montée en puissance des nouvelles structures et la progression continue des établissements historiques. L’oncologie continue de croître et représente désormais 33 % du chiffre d’affaires.

L’EBITDA progresse de 64 % pour s’établir à 839 millions de dirhams, avec une amélioration de la marge à 28,4 % contre 26,8 % en 2023. Le résultat net consolidé bondit de 76 %, atteignant 348 millions de dirhams, dont 315 millions pour la part du groupe.

Pour accompagner cette expansion, Akdital a investi 1,79 milliard de dirhams, en hausse de 64 %, tout en maîtrisant son endettement qui s’établit à 1,75 milliard de dirhams, soit un ratio de 2,0 par rapport à l’EBITDA, en amélioration par rapport à 2023 (2,4).

En 2025, le groupe prévoit d’ouvrir de nouveaux établissements à Casablanca, Rabat, Nador, Oujda et d’autres villes, avec l’objectif d’atteindre 54 établissements d’ici 2026. Fort de bases financières solides, Akdital proposera un dividende de 10 dirhams par action pour 2024.