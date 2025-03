Rabat n’exclut pas des mesures en réponse à la taxation par l’UE des jantes marocaines

Le gouvernement marocain a annoncé jeudi qu’il examinait «toutes les possibilités» pour répondre à la décision de la Commission européenne d’imposer des droits compensateurs sur les jantes en aluminium importées du Maroc. Ces taxes, justifiées par Bruxelles comme une réponse à des «pratiques déloyales» liées à des subventions publiques marocaines et chinoises, suscitent l’opposition de Rabat.

«Le gouvernement explore toutes les mesures appropriées pour faire face à cette situation», a déclaré le porte-parole du gouvernement, Mustafa Baitas, lors d’une conférence de presse. Il a insisté sur la nature «globale» du partenariat Maroc-UE, avertissant qu’il ne devait pas être soumis à une «logique sélective».

Le 14 mars, la Commission européenne a justifié ces droits en affirmant vouloir protéger «les producteurs de l’UE et 16 600 emplois» contre des subventions jugées «incompatibles avec l’OMC». L’enquête anti-subventions menée par Bruxelles a conclu que Rabat apportait un soutien «systématique» à son secteur automobile à travers des aides financières, des prêts préférentiels et des exonérations fiscales. Elle a également révélé que la Chine avait financé directement l’un des deux producteurs-exportateurs marocains via l’Initiative Ceinture et Route (BRI).

Selon la Commission, les tarifs appliqués varient de 5,6 % pour les entreprises bénéficiant uniquement des subventions marocaines à 31,4 % pour celles recevant aussi un soutien chinois. Ces droits s’ajoutent aux taxes antidumping imposées en janvier 2023, qui allaient de 9 % à 17,5 %.