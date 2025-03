Ouezzane : Saisie de 94 728 psychotropes et 3 kg de cocaïne, arrestation de deux suspects

Une importante saisie de stupéfiants a été réalisée jeudi par la préfecture de police de Tétouan, en coordination avec la DGST. Lors de cette opération menée dans la zone rurale de Laktout, près d’Ouezzane, 94 728 comprimés psychotropes et 3 kg de cocaïne ont été saisis, et deux frères, âgés de 29 et 41 ans, ont été arrêtés pour leur implication présumée dans un réseau criminel de trafic de drogue.

Selon la DGSN, la perquisition du domicile des suspects a permis de découvrir 14 kg de chira, 8 armes blanches, des sommes d’argent en dirhams et en devises, ainsi que du matériel suspect : trois mini-balances, une bombe lacrymogène, deux talkies-walkies et six fausses plaques d’immatriculation. Deux véhicules liés à ces activités illégales ont également été saisis.

Les suspects ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête supervisée par le parquet, visant à identifier d’éventuels complices et à démanteler ce réseau. Cette opération s’inscrit dans les efforts continus de la DGSN et de la DGST pour lutter contre le trafic de stupéfiants.