Textile : Le groupe chinois Sunrise compte investir 2,3 MMDH à Skirat et Fès

Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, a présidé ce jeudi 20 mars 2025 à Rabat la cérémonie de signature d’une convention d’investissement avec le groupe chinois «Sunrise», leader mondial dans le secteur du textile. Ce projet vise à renforcer la compétitivité du secteur textile marocain et à consolider la position du Royaume en tant que leader régional.

L’investissement global de 2,3 milliards de dirhams permettra la création de deux unités industrielles à Skhirat et à Fès, générant 7 000 emplois directs et plus de 1 500 emplois indirects. Ce projet facilitera l’approvisionnement local en fil, tissus et produits de confection, réduisant les coûts et délais logistiques, et ouvrira de nouveaux marchés pour les entreprises marocaines.

Dans son allocution, le Chef du gouvernement a salué l’excellence des relations entre le Maroc et la Chine, soulignant l’impact positif de cette convention sur l’emploi et la compétitivité du secteur. Il a également rappelé les rencontres fructueuses entre les deux parties, dont la dernière en septembre 2024 à Shanghai, avec le président du groupe «Sunrise».

La signature de cette convention a été réalisée par M. Xu Lei, président de Sunrise Group, et plusieurs ministres marocains, dont M. Abdelouafi Laftit, Mme Nadia Fettah, M. Nizar Baraka, Mme FatimEzzarha El Mansouri, M. Younes Sekkouri, M. Ryad Mezzour, M. Azzedine El Midaoui, Mme Leila Benali, M. Karim Zidane et M. Fouzi Lekjaa, en présence de M. Ali Seddiki, DG de l’AMDI.