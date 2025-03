Cas de rougeole aux Pays-Bas liés à des infections importées du Maroc

Les cas de rougeole connaissent une hausse préoccupante aux Pays-Bas, avec une recrudescence de cas importés du Maroc. Depuis septembre 2023, le Maroc fait face à une épidémie de rougeole d'une ampleur inédite, enregistrant près de 25 000 cas suspects, dont 6 300 confirmés, et 120 décès.

Selon l'Institut national néerlandais pour la santé publique et l'environnement (RIVM), 45 nouveaux cas de rougeole ont été recensés aux Pays-Bas au cours des deux dernières semaines. Parmi eux, au moins 17 ont contracté le virus lors d'un séjour au Maroc. Cette augmentation des infections aux Pays-Bas est en partie due à une baisse des taux de vaccination, avec 202 cas signalés en 2024 et déjà plus de la moitié de ce nombre atteint ce début d'année.

Des tendances similaires sont observées en France et en Espagne, où des cas importés du Maroc ont également été détectés. En Espagne, 107 cas confirmés de rougeole ont été signalés au cours des huit premières semaines de 2025, répartis en huit foyers actifs dans différentes régions. Les autorités sanitaires espagnoles rapportent que 34 % des cas confirmés cette année sont liés à des infections importées, principalement du Maroc et de la Roumanie.

En France, les autorités sanitaires ont signalé 13 cas de rougeole importés ou liés à des importations après un séjour au Maroc depuis le 1er janvier 2025, dans plusieurs régions.