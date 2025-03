Aéroport Mohammed V : L’ONDA dévoile un projet d’envergure pour le nouveau terminal

L’Office National des Aéroports (ONDA) s’apprête à métamorphoser l’aéroport Mohammed V avec la construction d’un nouveau terminal conçu comme un hub international. Inscrit dans la stratégie «Aéroports 2030», ce projet inédit ambitionne d’élever l’infrastructure aéroportuaire marocaine au rang des plus modernes au monde.

Doté d’une capacité de 20 millions de passagers par an, ce terminal incarne une prouesse architecturale et technologique. L'infrastructure s’adapte aux exigences des hubs internationaux en optimisant les temps de connexion, la gestion des bagages et l’utilisation des passerelles d’embarquement.

L’un des atouts majeurs du projet réside dans sa connexion directe à la ligne à grande vitesse (LGV) Kenitra-Marrakech. Une première au Maroc, cette interconnexion ferroviaire facilitera l’accès à l’aéroport depuis les principales villes du pays, réduisant considérablement les temps de trajet et renforçant l’attractivité du hub.

Outre le terminal, le projet inclut la construction d’une nouvelle piste de 3 700 mètres de long sur 45 mètres de large, accompagnée de voies de circulation et de parkings pour avions. Une nouvelle tour de contrôle de 42 mètres de hauteur viendra compléter ces infrastructures pour garantir une gestion optimale du trafic aérien.

Pensé sur trois niveaux, le terminal proposera une expérience immersive, mêlant confort, modernité et identité marocaine. Les passagers bénéficieront d’une large gamme de services : Duty Free, commerces, et zones de repos végétalisées, avec des oasis et des jardins inspirés du patrimoine naturel marocain.

Les références à l’architecture marocaine sont omniprésentes : motifs andalous, tapis berbères et arcs traditionnels se conjuguent dans une vision contemporaine et avant-gardiste. La toiture, véritable chef-d’œuvre, évoque le «bejmat» et le zellige en terre cuite, rendant hommage aux provinces du Sud.

L’ONDA prévoit de lancer progressivement les appels d’offres pour la construction. Celui du terrassement est déjà en cours. La livraison du terminal est prévue pour 2029, avec un investissement estimé à 15 milliards de dirhams.

Ce projet iconique s’inscrit également dans la préparation du Maroc à la Coupe du Monde 2030, affirmant l’ambition du pays de se positionner comme un hub aérien de référence.