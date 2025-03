Chemsdine Talbi : Mon rêve d’enfant se réalise avec l'équipe du Maroc

Chemsdine Talbi, ailier belgo-marocain évoluant au Club Bruges, n’a pas caché sa joie après avoir été appelé pour la première fois en équipe nationale marocaine. Le jeune talent de 19 ans, qui avait annoncé en mars dernier son choix de représenter le Maroc sur la scène internationale, s'est dit ravi de cette sélection tant attendue.

«Le rêve de tout garçon se réalise, je suis très heureux d’être ici avec de grands joueurs», a-t-il confié à Sporza. «J'apprends chaque jour et je m’efforce de m’intégrer progressivement dans cette nouvelle équipe et de faire connaissance avec tous les joueurs», a ajouté le jeune prodige du Club Bruges.

«Je veux remporter le plus de titres possible avec cette équipe. Mon objectif est de rendre tous les Marocains fiers et heureux.»