Vox dénonce l’enseignement de l’arabe et de la culture marocaine dans les écoles espagnoles

Le parti Vox a vivement critiqué mercredi l'accord entre le gouvernement espagnol et le Maroc. Cet accord prévoit l'«inclusion de la langue arabe et de la culture marocaine» dans les établissements scolaires andalous. Selon Vox, le «guide de travail» pour ce programme est actuellement en cours de distribution aux conseils scolaires, en vue d'une mise en œuvre à l'horizon 2025-2026.

Lors d'une conférence de presse, Manuel Gavira, porte-parole de Vox au Parlement andalou, a précisé que l'accord signé entre le gouvernement de Pedro Sánchez et le Maroc vise à enseigner la langue arabe et la culture marocaine dans les écoles primaires et secondaires d'Andalousie. Ce programme s'adresse aux élèves marocains ainsi qu'à d'autres nationalités, y compris les Espagnols désireux d'y participer.

Gavira a également fustigé le gouvernement andalou dirigé par Juanma Moreno, l'accusant de «contribuer à fournir des salles de classe et des infrastructures éducatives» pour la mise en œuvre de ce programme. Il a suggéré que ces cours devraient être dispensés «à l'ambassade du Maroc ou dans des écoles privées, sans passer par le système scolaire andalou», affirmant que ce programme vise à «promouvoir une culture qui contredit nos valeurs», notamment en ce qui concerne le «rôle des femmes dans la société».

Le porte-parole du parti d'extrême droite au Parlement andalou a également mis en garde contre le fait que le gouvernement marocain serait «responsable de la nomination des enseignants chargés d'enseigner la langue arabe et la culture marocaine». Il a ajouté que «le Maroc assumera également le rôle d'inspection éducative dans ces établissements».