Le Maroc à la tête d’une réunion de l’Union Africaine sur l’IA et la sécurité en Afrique

Le Maroc poursuit son engagement en faveur de l’intelligence artificielle (IA) en présidant, ce jeudi par visioconférence, une réunion ministérielle du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine (CPS-UA). Sous la direction de Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, cette rencontre abordera l’impact de l’IA sur la paix, la sécurité et la gouvernance en Afrique.

Première réunion ministérielle de ce type au sein du CPS-UA, elle réunira les chefs de la diplomatie des pays membres ainsi que des experts et institutions spécialisées. Elle s’inscrit dans la continuité des efforts du Maroc à l’échelle internationale, notamment après l’adoption en 2024 de la première résolution onusienne sur l’IA, une initiative conjointe avec les États-Unis.

Acteur clé du développement de l’IA en Afrique, le Maroc ambitionne de devenir un hub technologique continental. Il a organisé en 2024 le premier Forum de haut niveau sur l’IA en Afrique, en partenariat avec l’UNESCO, et a intégré cette technologie au cœur de sa stratégie “Maroc Digital 2025”. Le pays investit dans la recherche, la formation et l’émergence de startups spécialisées, notamment à travers des infrastructures comme Casablanca Technopark et Rabat Technopolis.

Grâce à ces avancées, le Maroc a progressé de 11 places dans le classement mondial du Global Digitalization Index en 2024 et mise sur l’IA pour accélérer son développement et renforcer son rôle en Afrique.