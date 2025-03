OIT : Le Maroc accueillera la 6ᵉ Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants

Le Maroc a été désigné par acclamation pour organiser la 6ᵉ Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants en 2026. Cette décision du Conseil d’administration de l’Organisation internationale du Travail (OIT), réuni à Genève, fait du Royaume le premier pays arabe à accueillir cet événement d’envergure.

Prévue au deuxième trimestre de 2026, la Conférence vise à :

• Évaluer l’avancement de la cible 8.7 des Objectifs de développement durable (ODD), qui fixe l’élimination du travail des enfants d’ici 2025.

• Définir des actions pour l’après-2030 en matière de protection des droits de l’enfant.

• Examiner les conclusions du Sommet mondial pour le développement social de Doha (novembre 2025) concernant les causes profondes du travail des enfants.

Elle servira aussi de plateforme pour le partage de bonnes pratiques, la coopération internationale et la coordination des politiques publiques en matière de lutte contre le travail des enfants.

Depuis la 5ᵉ édition à Durban en 2022, des avancées législatives ont été réalisées dans certains pays, mais les efforts restent insuffisants pour atteindre l’objectif d’éradication en 2025.

La Conférence de 2026 mettra en lumière :

• L’impact des politiques adoptées depuis Durban.

• Les liens entre l’élimination du travail des enfants et les droits fondamentaux au travail.

• Les engagements pris dans le cadre de la Coalition mondiale pour la justice sociale et de l’Alliance 8.7.

Si la convention sur les pires formes de travail des enfants est ratifiée universellement depuis 2020, la convention sur l’âge minimum ne l’est pas encore. Onze États membres doivent encore la signer pour parvenir à une ratification universelle.

Les estimations mondiales publiées en 2021 montrent une stagnation des progrès entre 2016 et 2020, aggravée par la pandémie de COVID-19 et d’autres crises. Cette Conférence mondiale, portée par le Maroc, devra donc insuffler une nouvelle dynamique et renforcer l’engagement international contre le travail des enfants.