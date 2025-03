Rabat : Des résidences des étudiants de l’IAV concernées par les destructions

Après certains quartiers, une partie du campus universitaire de Rabat serait concernée par des destructions, en vue de travaux de réaménagement. Partagé par l’élu de la Fédération de la gauche démocratique (FGD) au conseil de la ville, Omar El Hyani, une annonce aux étudiants de l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II (IAV) indique que l’ouvrage prévoit notamment de supprimer quatre pavillons (5, 9, 10 et 11) des résidences de l’établissement. Il s’agira ainsi de permettre la construction d’une nouvelle route reliant les arrondissements d’Agdal-Riyad à Souissi, en prévision du Mondial 2030 de football, organisé par le Maroc, l’Espagne et le Portugal.

A ce titre, Omar El Hyani a fait savoir que la question avait été débattue au conseil municipal, fin janvier dernier. A ce moment-là, les conseillers FGD «se sont fermement opposés à l’élargissement et à la construction de certaines routes, en raison du caractère secondaire de ces ouvrages et des éventuels dommages, tandis qu’ils ont accueilli positivement cette démarche pour d’autres tronçons», a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

Ajoutant que les élus locaux de la FGD ont été «les seuls au conseil à soutenir cette position», Omar El Hyani s’est interrogé sur «les priorités» de la ville et des solutions alternatives à l’édification de cette route. Selon l’annonce aux étudiants de l’IAV, «la décision émane directement du ministère» et l’administration de l’établissement «n’a pas son mot à dire».

Depuis plusieurs semaines, les destructions dans certains quartiers de Rabat font réagir habitants et élus locaux de la FGD. Vendredi dernier, la présidente du conseil de la ville, Fatiha El Moudni, a répondu à la polémique. Lors d’une conférence de presse, elle a affirmé que ces démarches étaient nécessaires à la mise en œuvre du plan d’aménagement promulgué en février dernier.