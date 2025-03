Maroc : Plus de 31 000 cartes de paiement divulguées sur le dark web

Plus de 31 000 données de cartes de paiement marocaines ont été compromises et circulent désormais sur le dark web, selon la société de cybersécurité Cypherleak. Cette entreprise propose une plateforme automatisée dédiée à la surveillance et à l'évaluation des risques cybernétiques.

Dans un post LinkedIn publié la semaine dernière, Cypherleak a révélé que 31 220 cartes de paiement marocaines avaient été exposées.

Selon Cypherleak, 21 657 de ces cartes ont été divulguées avec leur code de vérification (CVV), un élément crucial pour sécuriser les transactions en ligne. En outre, 19 453 cartes comportaient des dates d'expiration, et 5 523 d'entre elles restent valides, ce qui représente un risque immédiat de fraude financière.

Un graphique accompagnant le post détaille l'analyse des données des cartes compromises, mettant en lumière le nombre de cartes affectées par institution bancaire (les noms des banques ont été masqués).

«Les données ont été collectées à partir de sources du dark web», a précisé Cypherleak.

La société a appelé les particuliers et les institutions financières marocaines à vérifier si les cartes de paiement de leur établissement ont été touchées.

Créée en 2022, Cypherleak a son siège à Newark, Delaware, et dispose de bureaux aux Émirats arabes unis et au Maroc.