Le PJD dénonce la reprise de la guerre à Gaza et appelle le Maroc à rompre avec Israël

Le secrétariat général du Parti de la justice et du développement a dit suivre «avec une grande colère la reprise du génocide par l'entité sioniste criminelle contre le peuple palestinien sans défense et le siège continu de Gaza, en violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu et du droit international». Cette déclaration écrite fait suite à la violation de l'accord de cessez-le-feu par Israël. Mercredi, plus de 400 Palestiniens ont été tués et des centaines d'autres ont été blessés.

La formation islamiste marocaine a condamné «l'agression sioniste brutale et sa violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu», affirmant que ces actions prouvaient qu'Israël était «une entité criminelle et assoiffée de sang, qui ne reconnaît ni ne respecte les accords ou les chartes et ne croit pas en la paix».

Le parti a également dénoncé la politique de l'administration américaine, «biaisée et soutenant l'entité sioniste et participant directement au génocide». A ce titre, il a appelé le Maroc à «mettre son statut au service de la dénonciation des crimes sionistes» et annuler tous ses liens avec Israël.