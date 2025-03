Arabie saoudite : L’inspecteur général des FAR visite le siège de la Coalition islamique contre le terrorisme

Le général Mohamed Berrid, inspecteur général des Forces armées royales (FAR), poursuit sa tournée en Arabie saoudite. Mardi 18 mars, il s'est rendu au siège du commandement de la Coalition islamique contre le terrorisme, initiée en mars 2015 par le prince saoudien Mohamed Ben Salmane.

«Au cours de la visite, les deux parties ont abordé des questions d'intérêt commun et les moyens de renforcer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme», a écrit la Coalition sur la plateforme X.

استقبل #التحالف_الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم في مقره، معالي الفريق الأول/ محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية #المغربية وقائد المنطقة الجنوبية، والوفد المرافق له، وجرى خلال الزيارة بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وسُبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات… pic.twitter.com/wnfr2H4iv7 — التحالف الإسلامي (@imctc_ar) March 17, 2025

Pour rappel, le Maroc a rejoint cette organisation militaire dès 2015. Les avions des FAR avaient alors participé aux combats contre les Houthies au Yémen. Cependant, les tensions politiques et militaires entre Rabat et Riyad ont ensuite conduit le Maroc à «modifier sa participation», comme l'avait précisé en janvier 2019 le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, lors d'une interview accordée à Al Jazeera.

Sur instructions du roi Mohammed VI, le général Mohamed Berrid effectue, du 16 au 21 mars, une visite en Arabie saoudite.