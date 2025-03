Tétouan : Avec Daniele Luchetti et Asmae El Moudir, le Festival de cinéma méditerranéen fête ses 30 ans

Le trentième Festival de cinéma méditerranéen de Tétouan se déroulera du 26 avril au 3 mai 2025, célébrant trois décennies de mise en lumière du septième art du pourtour. Pour cette édition anniversaire, les lieux culturels emblématiques de la ville seront investis, «offrant aux cinéphiles et professionnels un cadre privilégié», annonce l’association organisatrice, Amis du Cinéma de Tétouan (ACT).

Ainsi, 10 longs-métrages de fiction et documentaires des pays de la Méditerranée sont en lice. «Le jury officiel attribuera le Grand prix de la Ville de Tétouan «Tamouda», ainsi que le Prix Mohamed Reggab (Prix spécial du Jury), le Prix Azzeddine Meddour pour une première œuvre, ainsi que les Prix d’interprétation féminine et masculine», ajoute un communiqué.

Cette année, le réalisateur italien Daniele Luchetti présidera le jury des longs-métrages de fiction et documentaires. Figure majeure du cinéma contemporain, il explore les dynamiques familiales, sociales et politiques depuis plus de trois décennies, entre drame et comédie. Des acteurs de premier plan y ont collaboré, dont Elio Germano, Laura Morante et Riccardo Scamarcio.

Lauréat du Prix du meilleur acteur à Cannes pour «La Nostra Vita» (2010), du Pasinetti à Venise pour «Lacci» (2020) et du FIPRESCI à Berlin pour «Domani Accadrà» (1988), Daniele Luchetti est «parmi les réalisateurs italiens les plus primés de sa génération».

Le jury est par ailleurs composé de la réalisatrice et productrice marocaine Asmae El Moudir, primée au Festival de Cannes, au FIFM et à l’IDFA, en s’imposant sur la scène internationale avec son documentaire «La mère de tous les mensonges».

Elle sera aux côtés de la productrice portugaise et directrice de festivals, Isabel Machado, du réalisateur et scénariste égyptien Amir Ramsis, directeur artistique du Festival du film d’El Gouna, ainsi que du cinéaste et critique français Nguyễn Trọng Bình, spécialiste du patrimoine cinématographique.

Par ailleurs, le jury de la critique «Mustapha Mesnaoui» récompensera «une œuvre pour son approche esthétique et sa portée critique». Il sera composé de trois critiques et journalistes : Fatima Ifriqui (Maroc), Cédric Lépine (France) et Federico Pontiggia (Italie).

Autant dire que l’événement propose une programmation cinématographique inédite, en plus de créer un espace d’échange et de formations, pour valoriser la diversité du septième de toute une région.