La Russie en pourparlers avec le Maroc pour un nouvel accord de pêche incluant le Sahara

Le Maroc et la Russie s’apprêtent à conclure un nouvel accord de pêche après l’expiration de celui signé en 2020, qui autorisait la Russie à exploiter les ressources marines dans la zone économique exclusive marocaine. Si de tels accords provoquent régulièrement des objections de l’Algérie et du Front Polisario lorsqu’ils concernent l’Union européenne, leur position sur les accords entre Rabat et Moscou reste, elle, marquée par le silence.

Ouardani Issa (Traduction عيسى الورداني) Par