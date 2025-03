Belgique : L’acteur marocain Ayoub Gretaa primé au LIFF pour «La mer au loin»

Le réalisateur Saïd Hamich Benlarbi et le comédien Ayoub Gretaa (g. à d.)

L’acteur marocain Ayoub Gretaa a remporté le prix d’interprétation à la 40e édition du Love international film festival (LIFF), qui s’est déroulé du 7 au 15 mars 2025 à Mons (Belgique). Cette distinction récompense la prestation exceptionnelle du comédien, qui a incarné le personnage de Nour, dans «La mer au loin» de Saïd Hamich Benlarbi.

Ce deuxième film du réalisateur franco-marocain a été projeté lors de la Semaine de la critique au Festival de Cannes 2024, en plus d’avoir été sélectionné en compétition internationale au Festival international du film de Marrakech (FIFM 2024). Montré plus largement au public marocain, à l’occasion de la programmation «Rep-rise» de la Cinémathèque marocaine, l’opus a été largement salué.

Soutenu par les Ateliers de l’Atlas, le programme industrie du FIFM, le film est une romance autour de Nour, 27 ans, migrant sans-papiers dans le Marseille des années 1990. Vivant de la vente à la sauvette, le jeune homme verra sa vie marginale sera bouleversée par une rencontre avec un policier et l’épouse de ce dernier, ce qui va mener le protagoniste à questionner ses choix de vie. «Ayoub Gretaa, dans le rôle de Nour, incarne un personnage complexe et émouvant, dont le parcours est marqué par l’amour, la quête de soi et les réalités sociales», indique un communiqué.

Formé à l’Institut supérieur d’art dramatique (ISADAC) à Rabat, Ayoub Gretaa joue magistralement son premier rôle principal au cinéma, qui le révèle désormais comme une étoile montante dans le jeu d’acteur international. Sur le petit écran, il s’est distingué dans des séries télévisées marocaines, dont «l’Maktoub» et «Dem Lmachrouk» sur 2M.

Ailleurs, «La mer au loin» a remporté plusieurs distinctions, dont le prix du public au Festival international du film de Mannheim-Heidelberg (Allemagne) et celui du jury CampUS au Festival international du film de Séville (Espagne). L’opus cinématographique est produit par Barney Production (France), en coproduction avec MontFleuri Production (Maroc) et Tarantula (Belgique).