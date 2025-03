Tunnel de drogue à Ceuta : Les autorités marocaines intensifient leurs enquêtes

Les autorités marocaines intensifient les investigations de leur côté, concernant le tunnel de drogue découvert à Ceuta, dans le cadre de l’opération Hades menée par la Garde civile espagnole. Ces derniers jours, plusieurs fouilles ont été menées le long du tracé de ce parcours souterrain, utilisé depuis plusieurs années pour acheminer de grandes quantités de haschisch entre le Maroc et la préside.

Selon les médias espagnols, les fouilles consistent à inspecter les lieux avec des capteurs et des caméras, afin de reconstituer le tracé. Les investigations actuelles visent ainsi à déterminer la profondeur et la longueur du passage en territoire marocain, ainsi qu’à examiner ses éventuelles sorties.

Pour l’heure, les éléments de l’enquête suggèrent un lien possible entre le tunnel et une infrastructure plus vaste, renforçant les hypothèses sur l’existence d’un réseau de trafic bien organisé. Le Maroc garde la discrétion sur l’avancement des investigations, tandis que la Garde civile espagnole attend de meilleures conditions météorologiques, pour permettre l’accès au tunnel par une installation industrielle de la zone de Tarajal.

Jusque-là, l’opération Hades a permis d’arrêter 14 individus et de découvrir le tunnel, dans un ancien entrepôt utilisé comme usine de marbre à Tarajal. Ce passage aurait servi au trafic de drogue par camions, inspectés dans les ports avant d’être acheminés vers Algésiras, puis vers différentes villes en Espagne.

Les enquêtes se sont intensifiées après une information judiciaire ordonnée par le parquet, qui indiquant des liens potentiels entre le réseau et certains membres de la Garde civile. Ces derniers sont soupçonnés d’avoir facilité le trafic de drogue à travers le tunnel.