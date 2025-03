Espagne : Un ftour collectif à Barcelone célèbre la paix et le dialogue

Un ftour collectif célébrant les valeurs de paix, de coexistence et de dialogue interreligieux a été organisé, lundi à Barcelone, à l’initiative de la Fondation Ibn Battouta, une ONG qui œuvre depuis près de 30 ans en faveur d’une meilleure intégration des migrants en Espagne.

Organisé en partenariat avec l’Union des communautés islamiques en Catalogne et l’Institut européen de la méditerranée, ce ftour a rassemblé des représentants du corps consulaire, des responsables politiques, des membres de la société civile ainsi que des personnalités du monde associatif et judiciaire.

A cette occasion, le président de la Fondation Ibn Battouta, Mohamed Chaib, a indiqué que cette initiative constitue «un symbole fort de l’amitié et de la fraternité» qui unissent l’ensemble des composantes de la société espagnole quelques soient leurs différences culturelles, cultuelles et ethniques.

Ce ftour illustre la volonté de la communauté marocaine et musulmane dans la région de la Catalogne de promouvoir les valeurs d’humanisme, du vivre-ensemble, d’ouverture et d’acceptation de la différence, a-t-il dit, ajoutant que de telles initiatives permettent non seulement de mieux faire connaître la culture et les traditions du ramadan, mais aussi de favoriser une compréhension mutuelle basée sur le respect et le partage.

Il a en outre relevé que la forte présence de représentants diplomatiques, avec plus de 20 consuls accrédités à Barcelone, témoigne de l’importance accordée à ces moments de convivialité et de dialogue.

Le président de la Fondation Ibn Battouta a expliqué que cette participation citoyenne témoigne d’un engagement fort en faveur des valeurs de tolérance, d’inclusion et de diversité, tout en appelant à une mobilisation collective pour lutter contre les préjugés et les discours de haine et de discrimination.

Pour sa part, le président de l’Union des communautés islamiques en Catalogne, Mohamed El Ghaidouni, a mis en garde contre la montée inquiétante des discours de haine et de racisme à travers le monde, soulignant la nécessité de redoubler d'efforts pour promouvoir les valeurs de paix, de solidarité et du vivre-ensemble.

De son côté, le consul général du Maroc à Barcelone, Charif Cherkaoui, a salué l’esprit de tolérance et de coexistence qui caractérise la région catalane, assurant que Barcelone incarne un modèle de diversité où différentes communautés vivent en harmonie et en symbiose.

Il a, dans ce sens, rappelé que le dialogue interculturel et interreligieux joue un rôle essentiel dans la consolidation du vivre-ensemble, insistant sur l’importance de telles initiatives qui renforcent les liens entre les confessions et favorisent une meilleure compréhension mutuelle.

Dans le même esprit, l’adjoint du maire de Barcelone, Albert Batlle, a rappelé que les valeurs de solidarité et de respect mutuel sont essentielles à la vie en société, affirmant que «Barcelone a toujours été une ville ouverte au monde».