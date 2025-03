Le voyage en train d'Adrien Brody vers Tanger dans la campagne cinématographique de Monos

Fraîchement oscarisé comme meilleur acteur pour son rôle dans «The Brutalist», Adrien Brody est l’égérie de la nouvelle collection de bagages en aluminium de Monos. Dans le cadre de cette campagne, le court-métrage «Kismet» suit le double oscarisé dans un voyage au Maroc. Dans les rues de Tanger, l’acteur et producteur américain réfléchit au pouvoir du voyage à abolir les frontières.

Tout commence dans un train vers Tanger, la cité septentrionale aimée par des personnalités emblématiques des arts, des cinéastes, des auteurs ou des peintres : Henri Matisse, Paul Bowles, Jim Jarmush et bien d’autres.

«Grandir à New York, une ville riche en diversité et en rencontres inattendues, a éveillé en moi une soif d’aventure. Je me retrouve souvent sur différents lieux lorsque je travaille sur des films, ce qui est passionnant. J’aime explorer, voyager, me perdre et trouver mon chemin», a confié Brody à Rolling Stone MENA, lors du tournage de Monos à Tanger.

«Voyager me rappelle que les frontières n’ont aucune importance. Aussi différentes que puissent paraître les cultures ou les peuples, nous sommes tous des êtres humains vivant chacun notre propre histoire», a-t-il poursuivi.

Tourné par le cinéaste Alexis Gómez, «Kismet» suit Adrien Brody dans son exploration de Tanger. Ce court-métrage est un clin d’œil à «The Darjeeling Limited» de Wes Anderson (2007), racontant trois frères séparés qui entreprennent un voyage introspectif en train à travers l’Inde, dont une grande partie se déroule dans un train.

Dans «Kismet», Adrien Brody porte la toute nouvelle valise en aluminium de Monos, disponible en Aspen Silver, Champagne Gold et Caviar Black.

Depuis son lancement en 2019, Monos s’est forgé une réputation de «Apple des valises», avec des équipements de voyage minimalistes et haut de gamme au design réfléchi.