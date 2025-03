"Weld Chinwiya" : Peine de prison confirmée par la Cour d'appel de Casablanca

La Cour d'appel de Casablanca a confirmé hier, lundi, le jugement initial contre le YouTuber Reda Bouzidi, connu sous le nom de «Weld Chinwiya». Elle a également confirmé la peine prononcée contre la TikTokeuse «Bent Abbas».

Le tribunal de première instance avait condamné Weld Chinwiya à trois ans de prison, tandis que Bent Abbas avait écopé d'une peine de deux ans et demi de prison.

Les accusés ont été poursuivis pour des charges liées à «la diffamation, la violation de la vie privée d'autrui en répandant des allégations via des systèmes d'information à des fins de diffamation, en plus de l'atteinte à la propriété d'autrui, l'injure et la menace, et la menace de commettre un crime».