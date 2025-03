Maroc : Al Adl wal Ihsane condamne les frappes US sur les Houthies, silence au PJD

Al Adl wal Ihsane a fermement condamné les frappes américaines visant les positions des Houthies au Yémen. «Ces attaques occidentales perfides constituent une violation flagrante du droit international», a déclaré l'Instance marocaine de soutien aux causes de la Oumma, le bras droit en matière de droits de l'homme de la Jamaa, dans un communiqué reçu par Yabiladi. L'ONG a également dénoncé «une agression criminelle et barbare des États-Unis, ayant causé 58 martyrs».

Pour l'instant, le Parti de la Justice et du Développement (PJD) reste silencieux sur ces récents développements au Yémen. Pour rappel, le secrétaire général du parti, Abdelilah Benkirane, avait salué en novembre 2024, lors d'une allocution, «l'axe de la résistance, la seule entité ayant soutenu les Palestiniens et en ayant payé le prix fort. Cet axe inclut le Hezbollah au Liban, les Houthies au Yémen et l'Iran».

Le Mouvement Unicité et Réforme (MUR), très proche du PJD, n'a pas non plus réagi officiellement aux attaques américaines contre les Houthies. Il s'est contenté de relayer, sur son site, le communiqué du Groupe d'action nationale pour la Palestine. Ce texte reflète une position similaire à celle exprimée par Al Adl wal Ihsane.

Le président Donald Trump a déclaré, samedi 15 mars, que les États-Unis avaient mené «une action militaire décisive et puissante» contre les Houthies au Yémen.