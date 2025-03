Des entretiens le Maroc et l’administration Trump sur l’intelligence artificielle

Washington a accueilli, ce lundi 17 mars, de discussions entre le Maroc et les États-Unis axées sur la transition numérique. «Des échanges productifs ont eu lieu au Département d'État américain entre la ministre Amal El Fallah et l'ambassadeur Steve Lang, en charge du cyberespace et des politiques numériques», a déclaré Youssef Amrani, ambassadeur du royaume à Washington.

«Nous avons réaffirmé la solidité du partenariat maroco-américain pour faire avancer la coopération en matière de transformation numérique et d'intelligence artificielle, afin de stimuler l'innovation et d'assurer une prospérité partagée entre nos deux nations. Les perspectives sont prometteuses.» Youssef Amrani

La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration a également tenu, le même jour, «une réunion fructueuse au Département d'État avec Mme Leila Elmergawi, directrice de la stratégie et de la politique mondiale en matière d'IA. Elles ont discuté de l'ambitieuse feuille de route du Maroc pour l'IA et du plan Maroc numérique 2030, réaffirmant leur engagement à promouvoir le développement de l'IA et la transformation numérique pour un avenir prospère», a révélé l'ambassadeur marocain.

Pour rappel, le Maroc avait parrainé, en mars 2024, aux côtés des États-Unis et du Royaume-Uni, la première résolution de l'Assemblée générale de l'ONU sur l'intelligence artificielle.