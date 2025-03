Auto Hall livre une flotte de 150 véhicules 100% électriques à Royal air Maroc

Leader Location, filiale du groupe Auto Hall, a annoncé, lundi, la livraison d'une flotte de 150 véhicules 100% électriques à Royal air Maroc (RAM). Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une convention stratégique entre les deux parties, pour la transition du parc automobile de la compagnie aérienne nationale vers une solution plus écologique et performante, sous un contrat de location longue durée (LLD), indique un communiqué.

Dans un contexte de transition énergétique accélérée, la RAM fait ainsi un pas significatif vers la réduction de son empreinte carbone en adoptant une flotte exclusivement électrique pour ses collaborateurs, souligne la même source.

Le Groupe Auto Hall, à travers sa filiale de la location longue durée, Leader Location, accompagne cette transition en mettant à disposition des véhicules de dernière génération, à la pointe de la technologie et conformes aux exigences environnementales actuelles.

Cette flotte 100% électrique est composée de deux modèles de SUV de la marque SERES (le Seres 3 et le Seres 5) ainsi que du véhicule utilitaire DFSK EC35. Ce choix offre une combinaison idéale entre confort, performance et praticité, répondant aux différents besoins de mobilité de la RAM.

Avec cette livraison, Leader Location devient le premier loueur longue durée au Maroc à fournir une flotte 100% électrique. Forte d’une expertise reconnue et d’une flotte multi-marques de plus de 2 200 véhicules, l’entreprise confirme son engagement en faveur d’une mobilité responsable et durable.

Cette convention avec la RAM marque un tournant pour l’écosystème de la mobilité électrique au Maroc. En proposant des solutions innovantes et éco-responsables, Leader Location réaffirme son ambition de faire de l’électrification des flottes une réalité accessible à toutes les entreprises marocaines.