JYSK s’implante au Maroc : le design scandinave pour tous

Le géant danois de l’ameublement et de la literie, JYSK, débarque au Maroc avec l’ouverture de ses premiers magasins à Casablanca en avril 2025. Cette expansion marque une nouvelle étape pour l’enseigne, qui ambitionne de rendre le design scandinave accessible et fonctionnel aux foyers marocains.

Présente dans 49 pays avec plus de 3 500 magasins, JYSK fait du Maroc son 50ᵉ marché, témoignant de son engagement envers une croissance mondiale. «Notre mission est d’offrir un mobilier de qualité à des prix compétitifs. Le Maroc est un marché dynamique, en quête de solutions modernes et abordables», souligne Igor Raić, Directeur Pays de JYSK Maroc.

JYSK mise sur une approche omnicanale, combinant magasins physiques et e-commerce. Les clients bénéficieront de services comme le Click & Collect et une livraison express, grâce à un centre logistique basé à Casablanca. Les espaces de vente seront pensés pour offrir un parcours client intuitif, avec des mises en scène inspirantes et des conseillers spécialisés.

L’enseigne adopte une démarche écoresponsable, en privilégiant des matériaux certifiés comme le bois FSC® et les textiles OEKO-TEX®. Elle investit également dans la formation des talents locaux, avec plus de 5 000 candidatures déjà reçues avant l’ouverture.

JYSK prévoit plusieurs ouvertures en 2025 et dévoilera bientôt les emplacements de ses magasins ainsi que des offres exclusives pour ses premiers clients au Maroc.