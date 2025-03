Espagne : En 2024, le Maroc représente 61% des ventes totales vers l’Afrique

En 2024, le commerce entre l’Espagne et le Maroc a atteint un niveau record, confirmant la qualité des relations commerciales bilatérales, ainsi que la place du voisin ibérique comme premier partenaire du pays en Europe. Relayés par le ministère espagnol de l’Economie, du commerce et des entreprises, ces données montrent notamment la place prioritaire de Rabat, en tant que fournisseur et client.

Les ventes vers le partenaire du sud ont représenté le record historique de 3,34% du total des ventes espagnoles dans le monde. Ainsi, le Maroc est «le septième client mondial de l’Espagne et le troisième en dehors de l’Union européenne, après le Royaume-Uni et les États-Unis». Dépassant la Belgique et les Pays-Bas, il a été neuvième en 2023.

Les données fournies par Eurostats, l’Agence nationale pour l’administration fiscale (AEAT) et l’Office des changes montrent que le pays est «le principal client africain de l’Espagne». En 2024, les ventes vers le royaume ont représenté 61% des ventes totales vers le continent et 79% des ventes vers la région d’Afrique du Nord.

Des échanges commerciaux en augmentation

La même année, les achats au Maroc ont atteint également le record historique 2,32% du total des importations espagnoles, mettant le pays à la dixième place des fournisseurs de l’Espagne à travers le monde et le quatrième en dehors de l’UE, après la Chine, les États-Unis et le Royaume-Uni. En 2023, il a occupé la onzième position.

De ce fait, le Maroc est le premier fournisseur de l’Espagne, avec 28% du total de l’Afrique. Il est suivi de l’Algérie (18%) et du Nigeria (16%). Par ailleurs, «47% du total des importations en provenance d’Afrique du Nord proviennent du Maroc».

En termes de balance commerciale, les exportations espagnoles ont connu une «croissance soutenue», à l’exception de la période de crise sanitaire. Au cours des cinq dernières années, «les chiffres ont fluctué entre 7,352 MM€ en 2020 et 12,859 MM€ en 2024», indique le ministère. En 2024, les dix principaux chapitres exportés «représentent 68% du total des exportations espagnoles vers le Maroc», principalement des combustibles (18%), des appareils mécaniques (12%), des véhicules (11%), des appareils électriques (9%) et plastiques (6%).

Les importations depuis l’Espagne ont connu la même tendance, avec des chiffres qui ont fluctué entre 6,372 MM€ en 2020 et 9,834 MM€ en 2024. L’année dernière, «les 10 principaux chapitres importés représentent 88% du total des importations», principalement les appareils électriques (30%), les vêtements non tricotés (15%), les véhicules (12%), le poisson (9%) et les fruits (6%).

En l’espèce, l’Espagne a été «le premier fournisseur de l’UE au Maroc en 2024, représentant 37% du total des importations marocaines depuis l’UE», indique le département. Elle est suivie par la France (20%), l’Allemagne (10%) et l’Italie (8%). Le voisin ibérique est aussi le premier client du Maroc au niveau de l’UE, avec 38% des exportations marocaines. Il est suivi par la France (27%) et l’Italie (9%).

Des investissements de part et d’autre

Le registre des investissements de l’Espagne montre que le stock d’investissements au Maroc s’est élevé à 1,905 MM€ au 31 décembre 2022. Selon les dernières données disponibles, cette dynamique a permis de créer 27 655 emplois dans les secteurs de l’assurance, de la construction de bâtiments, de la fabrication de produits non métalliques, du papier et des boissons.

Ce chiffre place le Maroc à la 29e position des destinations mondiales des investissements du royaume ibérique. Il est aussi la principale destination africaine, avec 32% du total au niveau continental, devant l’Algérie (22%), l’Afrique du Sud (13%) et l’Angola (8%).

Pour sa part, le stock d’investissements du Maroc en Espagne a atteint 152 M€, au 31 décembre 2022, créant 667 emplois. Le pays est le 62e investisseur mondial en Espagne et le cinquième africain (6% du total) après l’Afrique du Sud (48%), l’Algérie (15%), la Libye (14%) et l’Égypte (12%), porté sur les services financiers, le commerce et l’immobilier.

L’Office des Changes retient qu’en 2023, l’Espagne a été le principal fournisseur du Maroc avec 15,7% du total des importations marocaines, devant la Chine (10,6%), la France (10,6%), les États-Unis (8,4%) et la Turquie (5,1%).

Aussi, l’Espagne est le premier client mondial du Maroc en 2023, avec 22,5% du total des exportations, devant la France (20,3%), l’Italie (5,2%), le Royaume-Uni (4,5%) et l’Allemagne (4,3%).

En mars 2022, le changement de politique du gouvernement espagnol concernant la question du Sahara, en soutenant la proposition d’autonomie du Maroc, a joué un rôle central dans le renforcement des relations bilatérales, marquant une nouvelle phase de la coopération.