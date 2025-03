Le Maroc abrite le fossile de dinosaure cerapode le plus ancien du monde

Le Maroc abrite les plus anciens dinosaures Cerapodan du monde. Une nouvelle étude à ce sujet se penche sur les traces de cette famille de dinosaures herbivores, sur la base des fossiles découverts dans le site d'El Mers III, une formation géologique du Moyen Atlas, près de Boulemane. En effet, ces données fournissent des preuves concrètes, comme l'ont rapporté le 12 mars les auteurs, des paléontologues de l'Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès et du Musée d'Histoire Naturelle du Royaume-Uni.

L'étude, intitulée «Le plus ancien dinosaure ornithischien Cerapodan du Jurassique moyen du Maroc», explique que les dinosaures Cerapodan ont évolué au cours du Jurassique moyen, il y a environ 163 à 174 millions d'années. Avant la découverte au Maroc, un seul fossile de cette époque—un fémur du Royaume-Uni—a été trouvé.

Une meilleure compréhension de l'évolution des Cerapodans nécessite en effet plus fossiles issus des régions moins étudiées. C'est désormais possible, grâce au fémur de cerapodan trouvé dans El Mers III.

Herbivores dominants de leur époque

Si le fossile est incomplet, ses caractéristiques l'identifient comme faisant partie du groupe des Cerapodan, en faisant le spécimen le plus ancien connu de son genre. La même formation compte également le plus ancien ankylosaure et l'un des plus anciens stégosaures, selon les chercheurs.

Les premiers Cerapodans ont été bipèdes, avec des membres antérieurs préhensiles. Plus tard, certains ont évolué pour devenir quadrupèdes, avec des capacités de mastication avancées, ce qui les a aidés à devenir les principaux herbivores de l'hémisphère nord.

Les Cerapoda se composent de deux grands groupes : les Ornithopoda et les Marginocephalia. Les fossiles du Maroc appartiennent aux premiers, incluant à la fois des dinosaures sans bec de canard, comme les iguanodontiens, et d'autres à bec de canard (hadrosauridés).

Le spécimen marocain est décrit comme «le plus ancien cerapodan du monde et le seul deuxième enregistré du Jurassique moyen à l'échelle mondiale». En l'étudiant, les chercheurs suggèrent que le Jurassique moyen a été une période clé pour l'essor des écosystèmes dominés par les dinosaures.

Des recherches supplémentaires sur cette période devraient aider à comprendre ce qui a permis aux ornithischiens de devenir les herbivores dominants de leur époque.