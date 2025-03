Lycée musulman Al-Kindi : Le ministre français de l’Intérieur enfonce le clou

Le ministre français de l’Intérieur, Bruno Retailleau, dit approuver «entièrement» la décision de la préfète, qui veut mettre fin au contrat de l’État avec le lycée musulman privé Al-Kindi. «D’ailleurs, le juge de référé lui a donné raison, il y a quelques jours», a-t-il déclaré à France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, vendredi, lors d’une visite dans le Rhône. «Ce qui propage le séparatisme, c’est l’islamisme. C’est-à-dire l’utilisation d’une religion à des fins idéologiques et politiciennes. Il s’avère que ce lycée propageait cette idéologie, faisait la propagande pour la charia, pour le jihad», a ajouté le ministre.

Dans cet entretien exclusif portant sur plusieurs sujets, dont celui du statut des écoles sous contrat et particulièrement le lycée Al-Kindi, Bruno Retailleau s’est aligné sur les éléments retenus par la préfète, suggérant «des ouvrages» contenant «une propagande pour le statut inférieur de la femme, pour la peine de mort pour les homosexuels».

