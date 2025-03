Canada : D’origine marocaine, Rachel Bendayan désignée ministre de l’Immigration

Connue au Canada comme étant la première femme politique d’origine marocaine à être désignée ministre, au sein du gouvernement de Justin Trudeau, Rachel Bendayan est désormais reconduite à l’exécutif fédéral mené par Mark Carney. Au sein de ce cabinet composé de 23 membres, en plus du Premier ministre, l’avocate de formation est en charge de l’Immigration, des réfugiés et de la citoyenneté.

Sur ses réseaux sociaux, elle s’est dit «honorée de prêter serment», en remerciant le Premier ministre «pour sa confiance». «L’immigration est au cœur de notre identité et de notre prospérité — on se met au travail !», a-t-elle écrit. Au sein du gouvernement précédent, Rachel Bendayan a été ministre des Langues officielles et ministre associée de la sécurité.

Née en 1980 à Montréal, la ministre a été candidate aux élections fédérales pour la première fois en 2015, lors desquelles elle a été défaite par Thomas Mulcair. Elle est ensuite élue députée pour la première fois sous les couleurs du Parti libéral, lors de l’élection partielle du 25 février 2019 dans la circonscription d’Outremont.

Issue d’une famille d’origine marocaine de confession juive, Rachel Bendayan a fait des études en droit à l’Université McGill. Avocate depuis 2007, elle se spécialise dans le litige commercial et l’arbitrage international, en plus d’enseigner à l’Université de Montréal. Elle a été secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances, secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associée des Finances, ainsi que secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite entreprise et du commerce international. En décembre 2024, elle devient ministre fédérale.

Le trentième Conseil des ministres, où Rachel Bendayan est désormais nommée ministre de l’Immigration, des réfugiés et de la citoyenneté a été dévoilé, vendredi, par le nouveau Premier ministre canadien, Mark Carney. Le nombre des membres est passé de 38 à 23, par rapport à l’exécutif précédent.

Membre du Parti libéral du Canada, Mark Carney en a brigué la direction en succédant à Justin Trudeau. Le 9 mars, il a été élu chef du parti, avant d’être assermenté Premier ministre cinq jour plus tard.