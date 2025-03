Said Oubaya sacré champion au Karaté 1 Premier League à Hangzhou

La délégation marocaine de karaté s’est illustrée au Karaté 1 Premier League, qui se déroule du 14 au 16 mars à Hangzhou, en Chine, en décrochant une médaille d’or et une de bronze.

Said Oubaya a offert au Maroc l’or dans la catégorie des moins de 67 kg, après sa victoire en finale contre le Jordanien Abdel Rahman Almastafa. Le podium a été complété par l’Azerbaïdjanais Nuran Rzazade et le Chinois Shin Cheng-Chung, médaillés de bronze.

