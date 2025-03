Munir Mohamedi : Premier titre au Maroc après un long périple

Hier, samedi 15 mars 2025, restera une date mémorable pour le gardien international marocain Munir Mohamedi El Kajoui, car il a décroché le premier titre de sa carrière professionnelle en Botola.

Mohamedi et son équipe, la RS Berkane, ont remporté leur tout premier titre de champion de la ligue marocaine, alors même qu'il reste encore cinq matchs à jouer dans la saison. Ce succès a été scellé après un match nul (1-1) contre l'Ittihad Touarga lors de la 25e journée de la ligue professionnelle marocaine.

Le transfert de Mohamedi vers la RS Berkane l'été dernier avait surpris plus d'un. Il avait signé un contrat de deux ans en tant que joueur libre après la fin de son engagement avec le club saoudien Al-Wehda FC.

Cette saison, Mohamedi a été exceptionnel, n'encaissant que dix buts. Une performance qui met en lumière ses compétences et sa contribution majeure au parcours victorieux de l'équipe orange.

De l'Europe à l'Asie, puis l'Afrique

Né le 10 mai 1989 à Melilla, Mohamedi a d'abord évolué dans les ligues amateurs avant de gravir les échelons. Il a débuté sa carrière professionnelle en 2010 avec le Club de Melilla. Quatre ans plus tard, il a été repéré par le club espagnol de deuxième division, Numancia, qui l'a signé pour deux ans. Rapidement, il est devenu un pilier de l'équipe. En 2018, il est entré dans l'histoire en devenant le premier joueur de Numancia à participer à une phase finale de Coupe du Monde.

En 2019, il a rejoint Malaga, alors relégué en deuxième division, et s'est imposé comme le gardien principal. Lors de sa deuxième saison, il a remporté le Trophée Zamora du meilleur gardien de la compétition, bien que le club n'ait pas réussi à retrouver l'élite du football espagnol.

En septembre 2020, Mohamedi a entamé une nouvelle aventure en Turquie avec Hatayspor, fraîchement promu en première division, pour un contrat de quatre ans. Grâce à ses performances, l'équipe a terminé sixième du championnat lors de sa première saison, puis douzième la saison suivante.

La saison suivante, il a rejoint la ligue saoudienne avec Al-Wehda FC, également promu, et les a menés jusqu'à la finale de la Coupe d'Arabie Saoudite.

Une carrière internationale riche

Munir Mohamedi est régulièrement appelé en équipe nationale marocaine. Sa première convocation remonte à mars 2015 sous la direction du légendaire entraîneur et gardien Badou Zaki, lors d'un match contre l'Uruguay.

Il est ensuite devenu le gardien titulaire des Lions de l'Atlas. Sous la houlette d'Hervé Renard, il a conservé sa place, participant aux qualifications et phases finales de la CAN 2017, ainsi qu'aux qualifications pour la Coupe du Monde 2018, où il a été le seul gardien à ne pas avoir encaissé de but.

Il a été le gardien principal lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie, offrant des performances solides malgré l'élimination du Maroc au premier tour. Par la suite, il a perdu sa place de titulaire au profit de Yassine Bounou, mais est resté un membre clé de l'équipe. Il a contribué à la progression du Maroc jusqu'aux demi-finales de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, se distinguant notamment lors de la victoire 2-0 contre la Belgique.

Enfin, Mohamedi a fait partie des trois joueurs de plus de 23 ans sélectionnés par l'entraîneur Tarik Sektioui pour les Jeux Olympiques de Paris (2024), décrochant avec les U23 la médaille de bronze pour la première fois de son histoire.

À l'approche de la fin de sa carrière, Mohamedi continue de prouver qu'il est l'un des meilleurs gardiens d'Afrique, combinant expérience et talent. Il devrait figurer dans l'effectif de l'équipe nationale marocaine pour la CAN 2025, qui se déroulera au Maroc.