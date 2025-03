RS Berkane entre dans l’histoire avec son premier titre de champion du Maroc

La Renaissance Sportive de Berkane a marqué l’histoire en décrochant son tout premier titre de champion du Maroc, samedi soir, à l’issue d’un match nul (1-1) face à l’Ittihad Touarga. Grâce à ce sacre, le club de l’Oriental disputera la saison prochaine la Ligue des champions de la CAF TotalEnergies.

Ce résultat, obtenu lors de la 25ᵉ journée du championnat, permet aux Berkanis de s’assurer la première place avec 60 points, creusant un écart irrattrapable de 15 points sur leur dauphin, les FAR de Rabat, alors qu’il reste encore cinq matchs à jouer.

Avec un parcours remarquable cette saison, Berkane affiche un bilan impressionnant de 18 victoires, six matchs nuls et une seule défaite, concédée face au Fath Union Sport. Cette régularité leur a permis de dominer la compétition et de s’imposer comme la meilleure équipe du championnat.

Lors du match décisif contre l’Ittihad Touarga, Berkane a longtemps buté sur la défense adverse dans une première mi-temps tendue. Il a fallu attendre la 66ᵉ minute pour voir Oussama Melioui ouvrir le score, bien servi par Mohamed Al-Morabit. Mais les locaux ont rapidement réagi en égalisant. Un seul point suffisait cependant aux Berkanis pour valider leur sacre historique.

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a tenu à saluer l’exploit de la RS Berkane. Dans un communiqué officiel, son président, Fouzi Lekjaa, a félicité le club : «Au nom du Comité directeur, je tiens à adresser mes plus sincères félicitations à la Renaissance Sportive de Berkane pour avoir remporté, pour la première fois de son histoire, le titre de la Botola Pro.»

Le communiqué souligne également la domination de Berkane tout au long de la saison, mettant en avant son avance confortable au classement.

Avec encore cinq rencontres à disputer, l’enjeu pour Berkane sera désormais de bien gérer cette fin de saison et d’aborder les prochaines compétitions avec la même dynamique.