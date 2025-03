Mauritanie : L’ambassadeur marocain rencontre l’autorité des médias

L'ambassadeur du Maroc en Mauritanie, Hamid Chabar, a récemment rencontré Mohamed Abdullah Lahbib, président de la Haute autorité de la presse et de l'audiovisuel (HAPA), une institution gouvernementale mauritanienne. Selon une source officielle citée par le site d'actualité Anbaa, les discussions ont porté sur «les enjeux et défis des médias à l'ère numérique, ainsi que sur les moyens de renforcer le partenariat entre les organismes de régulation des deux pays frères. Les échanges ont également abordé les perspectives de diversification et d'élargissement des relations entre leurs institutions dans les domaines du contrôle, de la régulation et de la formation».

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la volonté du Maroc et de la Mauritanie de consolider leurs relations, comme décidé lors de la réunion entre le roi Mohammed VI et le président Ould El Ghazouani, le 20 décembre 2024 à Casablanca, où il a été convenu d'accélérer la mise en œuvre des accords déjà signés.

Pour mémoire, un accord de partenariat avait été signé le 17 janvier 2024 à Nouakchott entre la Haute autorité de la presse et de l'audiovisuel en Mauritanie et la Haute autorité de la communication audiovisuelle du Maroc.