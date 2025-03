Energie : Le PJD dénonce l’accord avec un groupe israélien

Le Parti de la Justice et du Développement (PJD) s'oppose fermement à l'accord signé entre le Maroc et une entreprise israélienne pour l'exploration pétrolière et gazière au Sahara. Cette position a été exprimée par le secrétariat général du parti de la Lampe dans un communiqué publié ce samedi 15 mars. Les islamistes qualifient la société NewMed Energy d'«entreprise sioniste» et voient dans cet accord une preuve de «l'infiltration sioniste continue dans notre pays».

Le PJD souligne la participation «de ministres, de responsables et de délégations de l'entité sioniste criminelle à des événements officiels organisés par notre pays, tels que la 7e édition du Salon international Halieutis à Agadir et la 4e édition de la Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière à Marrakech».

Pour rappel, quelques semaines après la reprise des relations diplomatiques entre Rabat et Tel-Aviv, officialisée le 10 décembre 2020, le gouvernement marocain avait entamé des négociations avec l'exécutif israélien pour explorer les possibilités de coopération dans le secteur énergétique. À cette époque, Saad-Eddine El Othmani était le chef du gouvernement et Aziz Rabbah, ministre de l'Énergie et des Mines, tous deux membres du PJD.