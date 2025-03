Maroc : Alerte aux vagues dangereuses de Cap Spartel à Tarfaya dès lundi

Des vagues dangereuses, atteignant entre 4 et 6,5 mètres, toucheront à partir de lundi après-midi le Détroit de Gibraltar et les côtes atlantiques entre Cap Spartel et Tarfaya, selon le ministère de l’Équipement et de l’Eau. Ces houles, d’orientation Ouest à Nord-Ouest, seront accompagnées de périodes variant entre 10 et 14 secondes.

Les conditions les plus sévères sont attendues dans la nuit de lundi à mardi, particulièrement entre Tanger-Med et Cap Spartel sur le Détroit, ainsi qu’entre Cap Spartel et Cap Hadid sur le littoral atlantique. De forts vents de secteur Sud-Ouest souffleront également dès lundi matin entre Cap Spartel et Essaouira, puis en soirée sur le Détroit.

Les marées hautes atteindront entre 3,2 et 3,8 mètres aux premières heures du matin (entre 04h30 et 05h20) et en fin d’après-midi (entre 16h50 et 17h30) lundi et mardi. Une amélioration progressive des conditions maritimes est attendue à partir de mardi après-midi, précise le ministère, qui publiera des bulletins d’alerte détaillés au fur et à mesure de l’évolution de la situation.