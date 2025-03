L’UE impose des droits compensateurs sur les roues en aluminium importées du Maroc

La Commission européenne a imposé des droits compensateurs sur les roues en aluminium importées du Maroc, visant à protéger l’industrie européenne et 16 600 emplois menacés par des pratiques commerciales jugées déloyales par Bruxelles.

Une enquête anti-subventions aurait révélé que le gouvernement marocain soutenait son secteur automobile par des subventions incompatibles avec les règles de l’OMC, incluant des subventions directes, des prêts à taux préférentiels et des avantages fiscaux.

L’enquête aurait également mis en lumière des financements transfrontaliers en provenance de Chine, accordés à l’un des deux producteurs marocains exportant vers l’UE dans le cadre de l’Initiative des Nouvelles Routes de la Soie (BRI). Ces subventions ont causé un préjudice avéré à l’industrie européenne, reproche Bruxelles.

Les droits imposés varient en fonction du niveau de soutien reçu : 5,6 % pour le producteur bénéficiant uniquement des aides marocaines et jusqu’à 31,4 % pour celui ayant également reçu des financements chinois via la BRI. Ces mesures s’ajoutent aux droits antidumping imposés en janvier 2023 sur le même produit, qui oscillent entre 9 % et 17,5 %. Des droits similaires sont déjà en vigueur contre les importations chinoises de roues en aluminium.

Cette mesure survient dans un contexte où le Maroc renforce sa place dans l’industrie automobile mondiale, attirant des investissements étrangers et développant des infrastructures compétitives.