Journée Nationale du Consommateur : Des chiffres clés pour une protection renforcée au Maroc

À l’occasion de la Journée Nationale du Consommateur, célébrée chaque 15 mars, le Ministère de l’Industrie et du Commerce réaffirme son engagement en faveur des droits des consommateurs marocains, dans un communiqué reçu par Yabiladi. Cette journée rappelle l’importance de l’information et de la sensibilisation dans un contexte où les modes de consommation évoluent rapidement.

En 2024, le Ministère a mené plusieurs actions pour renforcer la protection des consommateurs. Un projet de loi modifiant la loi n°31-08 a été transmis au Secrétariat Général du Gouvernement. Ce texte prévoit l’interdiction des pratiques commerciales déloyales, la réglementation des réductions de prix et introduit la notion d’«opérateur de plateforme en ligne» pour mieux encadrer la vente sur Internet.

Parallèlement, les contrôles ont été intensifiés : 128.100 dossiers de contrôle à l’importation de produits industriels ont été traités, entraînant le refoulement de 5.583 tonnes de produits non conformes. À l’échelle nationale, plus de 300.000 points de vente ont été inspectés par les commissions mixtes sous la supervision des Walis et Gouverneurs, révélant 15.200 infractions.

Le commerce en ligne a également fait l’objet d’une surveillance accrue avec 200 opérations de vérification de sites marchands pour assurer la sécurité des transactions numériques.

Le Ministère a aussi renforcé son appui aux associations de protection des consommateurs en signant un troisième avenant à la convention triennale avec 3 grandes fédérations. Grâce à ce partenariat, 60 Guichets Consommateur Professionnels ont pu être maintenus pour offrir une assistance directe aux citoyens.

Dans le même temps, le portail «khidmat-almostahlik.ma» a enregistré près de 93.000 visites et traité 2.600 réclamations en 2024, facilitant ainsi l’accès des consommateurs à l’information et à l’accompagnement.

Pour garantir des produits et services conformes aux normes de sécurité, le Ministère a poursuivi la modernisation de l’infrastructure nationale de la qualité. De nouvelles réglementations techniques sur les matériaux de construction et les équipements à gaz sont entrées en vigueur, avec l’introduction du marquage Cم.

Enfin, le contrôle à l’importation a été renforcé par l’agrément de 3 nouveaux laboratoires et le renouvellement de 12 autres, portant le total à 14 laboratoires d’essais et 5 sociétés d’inspection.