GITEX Africa Morocco 2025 : une 3e édition historique à Marrakech

Le ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, l’Agence du Développement du Digital (ADD) et KAOUN International annoncent la tenue de la troisième édition de GITEX Africa Morocco, du 14 au 16 avril 2025 à Marrakech. Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet événement s’impose comme le plus grand rendez-vous technologique et entrepreneurial du continent.

Après le succès des éditions précédentes, GITEX Africa Morocco 2025 franchit un cap avec des conférences sectorielles renforcées, des initiatives innovantes et des forums de networking stratégiques. L’accent sera mis sur les infrastructures numériques, l’intelligence artificielle et les avancées technologiques, affirmant l’Afrique comme un acteur clé du digital mondial.

Des initiatives structurantes pour l’écosystème numérique africain :

• Africa Future Connectivity : Un sommet dédié aux télécoms, au cloud et aux centres de données pour accélérer le déploiement du haut débit et de la 5G.

• Diaspora Studio : Un espace favorisant le réseautage entre talents africains et écosystèmes technologiques locaux.

• SheWins Africa : Un programme de l’IFC mettant en lumière les entrepreneuses africaines et les startups dirigées par des femmes.

Mme Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée chargée de la Transition Numérique, souligne que cette édition mettra à l’honneur l’EdTech, l’AgriTech, la HealthTech et la SportsTech. L’événement bénéficie également du soutien de l’IFC (Banque Mondiale), qui y participera activement pour accélérer la transition numérique du continent.

Avec plus de 1 400 exposants issus de 130 pays, GITEX Africa Morocco 2025 s’impose comme une vitrine incontournable pour les technologies émergentes. Rendez-vous à Marrakech du 14 au 16 avril 2025 pour façonner ensemble le futur numérique de l’Afrique.