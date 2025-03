Sahara : L’Algérie tente de contrer le Maroc au Mexique

Une délégation parlementaire algérienne, dirigée par une sénatrice, s'est rendue au Mexique pour participer à la Conférence mondiale des femmes parlementaires. Hier, la délégation a rencontré Mme Alma Carolina Viggiano Austria, présidente de la Commission Afrique au Sénat mexicain et membre du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI).

La question du Sahara occidental a été au cœur des discussions entre les deux parties, selon la partie algérienne. «Le Mexique et l’Algérie ont exprimé leur préoccupation concernant la situation au Sahara occidental, soulignant que le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination est compromis par des interventions extérieures soutenant la puissance occupante», rapportent des médias officiels algériens.

De son côté, la sénatrice mexicaine du PRI n’a pas mentionné le dossier du Sahara dans son compte rendu de la réunion avec la délégation algérienne. «La coopération entre le Mexique et l’Algérie est essentielle pour bâtir un avenir plus juste et prospère, en promouvant des initiatives qui améliorent la qualité de vie dans nos deux nations», a-t-elle écrit sur Facebook.

«Nous sommes unis par les valeurs de démocratie et de justice sociale, et nous croyons fermement que la collaboration est essentielle pour relever les défis mondiaux. Depuis la Commission africaine du Sénat mexicain, que j’ai l’honneur de présider, nous accueillons chaleureusement la délégation et le corps diplomatique algériens. Continuons à renforcer nos liens d’amitié et de coopération.» Alma Carolina Viggiano Austria

Le PRI reconnaît la marocanité du Sahara occidental

En omettant de mentionner le Sahara occidental, Mme Alma Carolina Viggiano Austria suit la nouvelle ligne adoptée par son parti, le PRI, annoncée récemment par son président, le sénateur Alejandro Moreno.

En effet, à l’issue de discussions avec une délégation de députés marocains menée par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, il a déclaré que «cette visite marque le début d’une nouvelle phase dans les relations internationales de notre parti, réaffirmant sa reconnaissance et sa solidarité avec la lutte légitime du peuple marocain pour défendre sa souveraineté sur le Sahara occidental».

Pour rappel, Talbi Alami avait également affirmé la marocanité du Sahara dans un discours prononcé à la Chambre basse du Parlement mexicain.

Alejandro Moreno a également rencontré, à Mexico, le premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachgar.

Le Mexique reconnaît, depuis 1979, la «république arabe sahraouie démocratique (RASD)», une décision prise sous la présidence du PRI (Centre droit).

La présidence du Mexique est revenue à Claudia Sheinbaum, en octobre 2024. Elle est soutenue par une coalition de gauche : MORENA-PT-PVEM.