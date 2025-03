Etats-Unis : L’administration Trump expulse l’ambassadeur d’Afrique du Sud

La tension monte entre les États-Unis et le gouvernement sud-africain. L'administration Trump a décidé d'expulser l'ambassadeur de Pretoria à Washington. «L'ambassadeur d'Afrique du Sud aux États-Unis n'est plus le bienvenu dans notre grand pays», a déclaré ce vendredi 14 mars Marco Rubio sur la plateforme X.

South Africa's Ambassador to the United States is no longer welcome in our great country.



Ebrahim Rasool is a race-baiting politician who hates America and hates @POTUS.



We have nothing to discuss with him and so he is considered PERSONA NON GRATA.https://t.co/mnUnwGOQdx